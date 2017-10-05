Первая церемония вручения фэшн-премии Made in Italia

В величественном театре Ла Скала в Милане прошла первая церемония вручения модной премии, учрежденной Ливией Ферт.

В рамках миланской недели моды прошло еще одно заметное мероприятие, заслуживающее пристального внимания. В роскошных интерьерах театра Ла Скала состоялась первая церемония вручения премии Made in Italia. Инициатива Ливии Ферт призвана поощрять дизайнеров, неравнодушных к вопросам экологии и этичным ценностям. Первые награды распределились таким образом:

Брунелло Кучинелли – «Социальная справедливость»

Мастера дома Valentino – «Искусство ремесла»

Том Форд – «Лучший международный дизайнер»

Марка Orange Fiber and Newlife – «Технологии и инновации»

Дом Gucci – «Инновации в системе поставок»

Дом Zegna – «Эко-контроль»

Тициано Гвардини – «Специальная премия им. Франки Соццани за лучшую разработку»

Марка Taroni – «Устойчивое производство»

Кьяра Виго – «Искусство в моде»

Иллария Вентурини Фенди – «Социальность»

Жизель Бюндхен – «Специальная эко-премия журнала Vogue»

Также награды получили Made in Italia за устойчивость были вручены Джорджио Армани, Миучче Прада, Пьерпаоло Пиччиоли и Алессандро Микеле.