Первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019

3 декабря в модном ресторане «Моремясо» состоялась первая церемония вручения премии VMODE Awards! Награду получили самые яркие представители телевидения, шоу-бизнеса и индустрии моды, артисты театра и кино, спортсмены, которые внесли наиболее заметный вклад в формирование тенденций развития искусства, моды, бизнеса. Учредителями премии являются компании Royal Euro Media Group (бренд VMODE magazine), а также Royal Model Agency – первая в России телевизионная школа моделей.

Церемония вручения получилась яркой и зрелищной – ведь присутствовали, без преувеличения, все звёзды! Организаторы сумели создать заметную интригу, приглашая гостей на мероприятие, при этом сохраняя в тайне не только претендентов на победу, но и сами номинации. Гостям лишь был объявлен дресс-код – Silver style. Ведь не за горами 2020 год, а он по китайскому календарю будет годом Металлической Крысы. Именно в стиле «благородное серебро» был оформлен интерьер ресторана и декабрьский выпуск журнала VMODE magazine, лицом которого стала Елена Летучая, в рамках премии Елена победила в номинации «Женщина года».

Первыми обладателями премии стали действительно самые достойные! Участница Comedy сlub Марина Кравец победила в сложной номинации «Своя в мужском коллективе, а Екатерина Скулкина, представляющая Comedy Woman, была признана «Леди smile». Актриса Мария Кожевникова получила премию в номинации «Посол добрых дел», Виктория Лопырева стала «Style woman», вип-стилист Лина Дембикова обошла всех конкурентов в номинации «Стиль и профессионализм», актриса Анна Пескова стала «Мисс обаяние», а Константин Андрикопулос – Fashion гуру.

Удостоились премии и яркие дуэты: Екатерина и Александр Стриженовы победили в номинации «Две звезды», Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина – в номинации «ВДОХновение», а ведущие церемонии Алеса Качер и Вахтанг Беридзе стали обладателями премии в номинации «Гармоничный дуэт».

Целое созвездие прекрасных музыкантов было отмечено первой премией VMODE Awards 2019: певица и актриса Елена Север стала «Продюсером года», Жасмин победила в номинации «Верность стилю», Ирина Салтыкова удостоилась победы в номинации «Шик, блеск, красота», а Катя Лель – «Шарм и обаяние». Певец Митя Фомин получил премию в номинации «Музыка без границ», а композитор Брендон Стоун победил в номинации «Mузыкант года».

В качестве номинантов также были заявлены представители компаний и брендов, которые не просто занимают заметное место на рынке, но и играют ведущую роль в развитии своих областей деятельности и в социальной сфере.

В номинации «Лучшая техника для Fashion-индустрии» награду получил бренд МIE – лидер в области производства современного гладильного оборудования. В номинации «Благородный шик» победило меховое ателье Марии Щукиной, а основатель бренда Nanoasia Кира Сорокина стала обладателем премии в номинации «Передовые технологии в косметологии».

Лучшим мультибрендовым ювелирным центром и, соответственно, победителем в номинация GOLD TIME была признана компания «Голден Гросс», инновационная и технологичная стоматологическая клиника Доктора Вячеслава Минко DR Minko Dental Clinic получила премию в номинации «Открытие года», косметолог Дарья Лозовская, представляющая бренд косметики OPTIME, стала лучшей в номинации «Стандарт качества за использование лучших формул в составе российской косметической продукции».

В номинации «Лидер влияния» премию получила Ольга Ларина - генеральный директор клиники эстетической медицины TORI. В номинации «Лучшая бьюти-студия по уходу за волосами» лучшей стала основатель и руководитель студии «Матриархат» Марина Пилюкова, а «Бьюти-открытием года» стал Дом красоты R-LEGEND. «Лучшей клиникой» была признана клиника ЕМС – Европейский медицинский центр, «Лучшим диетологом-психологом» - Ольга Ромашина. Семейный дуэт дочери Елены Богачёвой (владелицы студии Last Chance) и папы Алексея Астафьева (директора этой же студии) удостоился премии в номинации «За вклад в развитие парикмахерского искусства в области красоты».

Мероприятие прошло во флагманском ресторане холдинга Round Table Group - «Моремясо», расположенном в самом центре Москва-Сити на 1-м этаже башни «Меркурий».

Свои музыкальные номера гостям подарили: Митя Фомин, Мария Вебер, Брендон Стоун, Алиса Салтыкова, Ксана Сергиенко, Даяна Брют.

Партнёрами мероприятия выступили: отель для избранных Selectum Luxury Resort, курортный спа-отель Lefar Resort&Spa Dolomiti, Центр аюрведы и йоги Керала, курортный отель The Chedi Muscat, швейцарский бренд женских часов и бижутерии для стильных, ярких и неординарных женщин ELIXA, клиника «Кивач» – лидер в области очищения организма, ювелирный бренд Vesna Jewerly, курортный подмосковный отель Radisson Zavidovo, премиальное постельное бельё и текстиль для дома Amalia Home, магазин дизайнерской женской одежды AllaCouture, туристическая компания Royal Travel, семейное ювелирное предприятие ООО «НЕВСКИЙ-Т», магазин массажного оборудования YAMAGUCHI, профессиональный уход за волосами Framesi, украшения ручной работы с горячей эмалью Namfleg, декоративная коcметика Vivienne Sabo, японская революция по уходу за кожей Cure natura, минеральная вода Rusoxy, нишевый парфюмерный бренд Théâtre des Parfums, Onlytrees - студия декора, группа компаний Grape, основатель event-декоратор Данилушкина Дарья.

Мероприятие прошло при информационной поддержке: женского журнала Wday.ru, интернет-газеты Дни.ру, телеканала lischannel, информационного интернет-ресурса Mainstyle и сайта Fashiontimе.