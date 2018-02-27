Первая детская коллекция Сары Джессики Паркер

Американская актриса и дизайнер представила свою дебютную детскую коллекцию, созданную для марки Gap.

На прошлой неделе американская демократическая марка Gap представила коллаборацию с актрисой и иконой стиля. Сара Джессика Паркер разработала для бренда детскую капсульную коллекцию, в которую вошла не только одежда, но и аксессуары. Капсула адресована и мальчикам, и девочкам и вдохновлена детскими воспоминаниями Паркер. Большинство моделей украшено не привычными для детских коллекций принтами, а актуальными для взрослой моды клеткой, полосками и цветами. Приобрести вещи из коллекции можно будет с 1 марта в магазинах GapKids и на сайте gap.com.