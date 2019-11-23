Проект #НаРайоне был запущен в мае 2019 года с целью объединения различных направлений андеграунда, уличных субкультур и спорта. Поддержать молодежные инициативы в районных парках, скверах, культурных и спортивных центрах, общественных местах проведения досуга. С мая по сентябрь в рамках проекта было проведено около 40 мероприятий в разных округах Москвы. По итогам 2019 года состоится финальное мероприятие проекта — Первая ежегодная премия #НаРайоне, где наградят комьюнити лидеров основных направлений и самых активных участников проекта.

Весь год проект оказывает организационную поддержку районным молодежным сообществам для популяризации их деятельности и выведения инициатив на уровень востребованных городских мероприятий в формате открытых соревнований, мастер-классов и выступлений. В проекте участвуют студенты крупных московских ВУЗов, таких как: РЭУ Плеханова, МФЮА, РГУ им. Косыгина, МИСиС, РГУФКСМиТ.

Церемония награждения финалистов состоится 23 ноября в клубе Adrenaline Stadium и завершится концертом российских музыкальных звезд и рэп-исполнителей. На сцену выйдут Quest Pistols Show, Скруджи, Звонкий, TERNOVOY, Кравц, ST, AMCHI, Дана Соколова, Миша Марвин, Миа Бойка, Jay Marr и DJ Ларс.

Рассказывать о происходящем будет ведущий линейного эфира Studio 21 РАЙТРАУН (Артём Селиванов).

На площадке организованы следующие зоны: Panna и уличный футбол 3х3, стрит-баскетбол, воркаут — силовое многоборье и фристайл, ММА — поединки в октагоне, зона киберспортивных соревнований, зона интерактивных развлечений для всех желающих, включающая игровые ретро-автоматы, VR-квесты, симуляторы автогонок, настольный футбол, силомер, игровую фри-зону FIFA, зону отдыха Chill Out place. Также гости смогут сфотографироваться на память в зоне Welcome Point на фоне оригинальных «живых» видеодекораций и на необычном фотостенде: он будет оформлен в формате городского двора с газоном и качелями.

Команда Predatorz представит на главной сцене танцевальные поединки по брейк-дансу. Ведущий рэп-баттлов Лев RE-PAC Киселёв попросит своего коллегу на время стать членом жюри. Вместе с Артёмом оценивать остроту слога и панчей будут Александр «Санчес» Петров и Дмитрий «Габонская Гадюка» Егоров.

Студенты РЭУ Плеханова и РГУ им. Косыгина представят на премии несколько собственных активностей. Зону ART Fashion, где начинающие дизайнеры покажут свои коллекции одежды и аксессуаров в режиме дефиле-выставки. Киберспортивный турнир по дисциплинам CS:GO, DOTA2, FIFA 20, Hearthstone, Mortal Kombat 11. Конкурс на лучший видеоролик #БлогерНаРайоне, победитель которого войдет в число номинантов, а его работу покажут на главном экране. Футбольный матч 3х3. Баскетбольный слэм-данк. А также — конкурс красоты «Мисс ВУЗ 2019».

Начало в 15:00. Вход на мероприятие бесплатный для лиц старше 14 лет.

Приходи! Мы ждем именно тебя!

Необходима предварительная регистрация https://premiya-narayone.timepad.ru/

Adrenaline Stadium, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17