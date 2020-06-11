Первая инновационная научная разработка от MIXIT «Лаборатория современной косметики»

Первая научно доказанная инновационная линейка PROTO COSMETIC на основе протеасом станет альтернативой уколам красоты, различным профессиональным косметическим услугам, твоя кожа влюбится с первого применения!
Что такое PROTO COSMETIC?
PROTO COSMETIC — это инновационная линейка антивозрастных средств широкого действия, разработанная командой химиков компании MIXIT и не имеющая аналогов на российском рынке. Она обладает реальным преимуществом перед другими косметическими средствами для ухода за кожей, обеспечивая эффективное проникновение в глубокие слои кожи, длительное действие используемых комплексов, решение проблем повышения стрессоустойчивости кожи и торможения процессов старения путём активации протеасом.
Что такое протеасома?
Протеасома — это сложный многобелковый комплекс, главной функцией которого является расщепление ненужных или повреждённых белков, антиоксидантная защита и минимизация разрушительных последствий болезней и процессов старения. Можно сказать, что протеасомы — это настоящие clean-мастера твоей кожи.
Именно благодаря им происходит:
- - глубинное очищение клеток кожи от шлаков и токсинов;
- - стремительное предотвращение преждевременного старения;
- - заметное омоложение кожи;
- - видимое уменьшение морщин;
- - значительное улучшение эластичности и текстуры кожи. https://mixit.ru/group/protocosmetic - ссылка на сайт https://mixit.ru/product/proto-cosmetic-set стоимость 3 265 рублей
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- Что в составе PROTO COSMETIC?
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- Во-первых, биомиметический пептид из яда улитки-конуса - безинъекционный аналог ботулотоксина, оказывает релаксирующее действие и расслабляет мышцы лица. Оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины.
Второй важный компонент: гиалуроновая кислота - природный полисахарид, увлажняет и улучшает проникновение других активных ингредиентов, содержащихся в составе косметического средства.
Третий комплекс - керамидный (церамидный) на основе фосфолипидов и сфинголипидов нормализует гидролипидный баланс, ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды.
Также в составе: масла бабассу, ши и макадами - источники ненасыщенных незаменимых жирных кислот – необходимых компонентов липидного барьера эпидермиса. Прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность
И наконец, ферментативный комплекс на основе грамположительных бактерий Bacillus subtilis – блокирует размножение патогенных микроорганизмов, способствует синтезу аминокислот, витаминов и иммунноактивных факторов, обладает тонизирующим эффектом и участвует в процессах регенерации тканей.
5 ПРОДУКТОВ PROTO COSMETIC
- Очищающая пенка для лица PROTO COSMETIC Ultra-Active Face Foam https://mixit.ru/product/proto-cosmetic-ultra-active-face-foam
Пенка для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline деликатно очистит чувствительную кожу лица от загрязнений и макияжа, подарит ощущение свежести и комфорта.
Как работает:
- - омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
- - гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.
- Результат:
- - бережное очищение кожи;
- - постепенное восстановление здорового цвета лица;
- - интенсивное увлажнение;
- - полное выведение токсинов и шлаков из дермы;
- - заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи.
- Для кого: Для тех, кто хочет не только очистить, но и позаботиться о молодости, защите кожи от негативных факторов среды.
- Увлажняющий тоник для лица PROTOCOSMETIC Ultra-Active Face Tonic
https://mixit.ru/product/protocosmetic-ultra-active-face-tonic
Стоимость 445 рублей
Тоник для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline моментально увлажнит, смягчит, устранит все следы усталости, подарит ощущение невероятной свежести.
Как работает:
- - омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
- - гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.
- Результат:
- - мягкое очищение кожи;
- - постепенное восстановление здорового цвета лица;
- - интенсивное увлажнение и смягчение;
- - полное выведение токсинов и шлаков из дермы;
- - видимое устранение всех следов усталости;
- - заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи;
- - приятное ощущение свежести.
- Для кого: Для тех, кто хочет получить средство для деликатного очищения и ухода за возрастной кожей лица.</