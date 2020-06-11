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Косметика и парфюмерия (580)
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Юлия Анатольевна Бурулева

Первая инновационная научная разработка от MIXIT «Лаборатория современной косметики»

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  • 11 Июня 202013:18
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Первая научно доказанная инновационная линейка PROTO COSMETIC на основе протеасом станет альтернативой уколам красоты, различным профессиональным косметическим услугам, твоя кожа влюбится с первого применения! 

Что такое PROTO COSMETIC?

PROTO COSMETIC — это инновационная линейка антивозрастных средств широкого действия, разработанная командой химиков компании MIXIT и не имеющая аналогов на российском рынке. Она обладает реальным преимуществом перед другими косметическими средствами для ухода за кожей, обеспечивая эффективное проникновение в глубокие слои кожи, длительное действие используемых комплексов, решение проблем повышения стрессоустойчивости кожи и торможения процессов старения путём активации протеасом.

Что такое протеасома?

Протеасома — это сложный многобелковый комплекс, главной функцией которого является расщепление ненужных или повреждённых белков, антиоксидантная защита и минимизация разрушительных последствий болезней и процессов старения. Можно сказать, что протеасомы — это настоящие clean-мастера твоей кожи.

Именно благодаря им происходит:

  • - глубинное очищение клеток кожи от шлаков и токсинов;
  • - стремительное предотвращение преждевременного старения;
  • - заметное омоложение кожи;
  • - видимое уменьшение морщин;
  • - значительное улучшение эластичности и текстуры кожи.                                                                                     https://mixit.ru/group/protocosmetic - ссылка на сайт                                                                                                     https://mixit.ru/product/proto-cosmetic-set стоимость 3 265 рублей

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  • Что в составе PROTO COSMETIC?
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  • Во-первых, биомиметический пептид из яда улитки-конуса - безинъекционный аналог ботулотоксина, оказывает релаксирующее действие и расслабляет мышцы лица. Оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины.

Второй важный компонент: гиалуроновая кислота - природный полисахарид, увлажняет и улучшает проникновение других активных ингредиентов, содержащихся в составе косметического средства.

Третий комплекс - керамидный (церамидный) на основе фосфолипидов и сфинголипидов нормализует гидролипидный баланс, ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды.

Также в составе: масла бабассу, ши и макадами - источники ненасыщенных незаменимых жирных кислот – необходимых компонентов липидного барьера эпидермиса. Прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность

И наконец, ферментативный комплекс на основе грамположительных бактерий Bacillus subtilis – блокирует размножение патогенных микроорганизмов, способствует синтезу аминокислот, витаминов и иммунноактивных факторов, обладает тонизирующим эффектом и участвует в процессах регенерации тканей.

5 ПРОДУКТОВ PROTO COSMETIC

  1. Очищающая пенка для лица PROTO COSMETIC Ultra-Active Face Foam                                       https://mixit.ru/product/proto-cosmetic-ultra-active-face-foam 

Пенка для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline деликатно очистит чувствительную кожу лица от загрязнений и макияжа, подарит ощущение свежести и комфорта.

Как работает:

  • - омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
  • - гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.                                                                                                                                    
  • Результат:
  • - бережное очищение кожи;
  • - постепенное восстановление здорового цвета лица;
  • - интенсивное увлажнение;
  • - полное выведение токсинов и шлаков из дермы;
  • - заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи.
  • Для кого: Для тех, кто хочет не только очистить, но и позаботиться о молодости, защите кожи от негативных факторов среды.

  1. Увлажняющий тоник для лица PROTOCOSMETIC Ultra-Active Face Tonic

https://mixit.ru/product/protocosmetic-ultra-active-face-tonic 

Стоимость 445 рублей

 Тоник для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline моментально увлажнит, смягчит, устранит все следы усталости, подарит ощущение невероятной свежести.

Как работает:

  • - омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
  • - гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.
  • Результат:
  • - мягкое очищение кожи;
  • - постепенное восстановление здорового цвета лица;
  • - интенсивное увлажнение и смягчение;
  • - полное выведение токсинов и шлаков из дермы;
  • - видимое устранение всех следов усталости;
  • - заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи;
  • - приятное ощущение свежести.
  • Для кого: Для тех, кто хочет получить средство для деликатного очищения и ухода за возрастной кожей лица.</