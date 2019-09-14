Первая кофейня Saint Laurent открывается в Париже

В воскресенье 15 сентября во французской столице начнет работу первая кофейня Saint Laurent.

Парижский дом осваивает новые территории рынка. 15 сентября в парижском Кале открывается кофейня Saint Laurent, которая предложит посетителям кофе в фирменных стаканчиках и традиционную выпечку. Каждый посетитель получит в подарок возможность послушать в любое удобное время постоянно обновляемый плейлист. В интерьерах кофейни также будет функционировать выставка африканского искусства, основанная еще основателем дома Ивом Сен-Лораном.