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Артем Кузелев

Первая кофейня Saint Laurent открывается в Париже

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  • 14 Сентября 201911:43
Сюжеты: Yves Saint Laurent

В воскресенье 15 сентября во французской столице начнет работу первая кофейня Saint Laurent.

Парижский дом осваивает новые территории рынка. 15 сентября в парижском Кале открывается кофейня Saint Laurent, которая предложит посетителям кофе в фирменных стаканчиках и традиционную выпечку. Каждый посетитель получит в подарок возможность послушать в любое удобное время постоянно обновляемый плейлист. В интерьерах кофейни также будет функционировать выставка африканского искусства, основанная еще основателем дома Ивом Сен-Лораном.

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