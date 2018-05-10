Первая коллекция H&M для мусульманок

Шведский гигант представил несколько образов своей дебютной коллекции, адресованной девушкам, исповедующим ислам.

Три года назад марка H&M уже снимала в своей рекламе девушку в хиджабе, однако теперь бренд решил стать еще ближе своим мусульманским клиентам. На днях компания показала первые образы своей «скромной» коллекции, но пока что на сайте для американского сегмента. Капсулу составили туники, брюки, юбки, платья и верхняя одежда в восточном стиле в основном из тканей, украшенных цветочным орнаментом. По мнению главы отдела дизайна H&M Перниллы Вольфарт, коллекция должна сделать моду доступной для всех независимо от личного стиля. Стоимость вещей из капсулы варьируется от 35 до 129 долларов.