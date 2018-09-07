Первая коллекция новой линейки Helmut Lang

Возрожденный американский бренд представил дебютную коллекцию своей новой линии денима.

Согласно новой стратегии, направленной на увеличение продаж, марка Helmut Lang запустила новую линию денима Helmut Lang Jeans. Как сообщалось ранее, линейка станет одной из главных среди всех продуктов бренда. На днях дебютная коллекция, получившая название Under Construction, увидела свет. Ее составили мужские и женские джинсы, куртки, футболки, худи и даже ковбойские сапоги. Все предметы разработаны в соавторстве с дизайнером Брайаном Роттингером и художницей Сарой Моррис.