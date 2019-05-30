Первая коллекция одежды STREET BEAT

В мае этого года сеть магазинов и кед STREET BEAT представит первую коллекцию одежды, которую бренд создал совместно с семью отечественными художниками.

Бренд STREET BEAT существует уже пятый год, и запуск собственной линии одежды стал логичным шагом в исполнении главной миссии бренда - распространении уличной культуры среди жителей города. Начать решили с самых понятных и универсальных позиций - футболок в разных цветах. Выбор именно этого предмета гардероба обусловлен его простотой и унисексуальностью. Производство подобрали в России, тем самым поддержав отечественную индустрию не только на уровне смыслов.

Для создания дизайнов команда STREET BEAT пригласила тех, кто лучше всего разбирается в теме. Иллюстрация на каждой футболке уникальна и придумана одним из семи российских художников, среди которых Ксюша ITWASCOOL, Алексей КИО, Сакво, Peeks, Occultra, Антония Лев и Рома Бантик.

В коллекции всего восемь футболок: пять белых, две черных и одна в персиковом цвете. Стоимость за футболку составит 2 190 рублей, а размеры подойдут как девушкам, так и молодым людям - сетка от XS до XL будет доступна онлайн и в магазине STREET BEAT в ТРЦ Европейский. К каждой из футболок каждый покупатель получит в подарок приятную холщовую сумку и открытку с иллюстрацией.

«Появление собственной торговой марки в магазинах STREET BEAT - логичное продолжение развития бренда. Мы уверены, что покупатели по достоинству оценят нашу коллаборацию с молодыми российским художниками, а для нас это станет важным шагом на пути дальнейшего продвижения лучшего, что есть в уличной культуре», - Елена Боровикова, директор дивизиона спортивных товаров Inventive Retail Group