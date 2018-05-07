Первая линейка одежды от IKEA

Мебельный и интерьерный гигант объявил о сотрудничестве с ателье с Сэвил-Роу и представил первую капсульную коллекцию одежды.

Впервые за 75 лет своей истории компания IKEA выпустила коллекцию одежды. Над созданием моделей из яркого мебельного текстиля трудился британский портной Уильям Хант, чье классическое ателье расположено на знаменитой Сэвил-Роу. Как можно увидеть в видеоролике, все костюмы отшиты из ткани, которая используется при создании предметов мебели IKEA, а принты повторяют расцветку белья и обивки. Однако приобрести эту одежду нельзя, модели получат лишь победители конкруса, стать участником которого очень просто: достаточно рассказать, как вы используете текстиль в декоре дома.