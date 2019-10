17 октября в Москве прошла первая международная премия THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS. Мероприятие прошло в одном из лучших и атмосферных мест столицы - в пятизвездочном бутик-отеле в самом сердце Москвы Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka, в стильном и красивом ресторане MEAT & MORE.

Целью присуждения премии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS является демонстрация общественности проектов и персон - дизайнеров, декораторов, архитекторов, архитектурных и дизайн бюро, интерьерных брендов и компаний - от отделочных материалов и технологий до мебели, оригинальных проектов городской среды и инфраструктуры от замысла до воплощения, гармоничность и своеобразие творческого решения и средств для его реализации.

Номинанты ежегодной международной премии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS – это достижения и проекты в сфере дизайна интерьеров и архитектуры, лучшие дизайнеры, декораторы и архитекторы, внесшие яркий и значительный вклад в развитие современного интерьерного дизайна в России и за рубежом.

Теплую и дружественную атмосферу на мероприятии создавал известный московский ведущий и шоумен Роман Огнев, номинант премии «Лучший шоумен года – 2019». А украсило мероприятие талантливое выступление замечательных артистов певицы Ольги Невской, гитаристки Ирины Игнатюк, виртуозного скрипача Артема Арутюняна и прекрасный восточный танец Алены Даймонд.

Стратегическим партнером премии выступил официальный автомобильный центр «Major» и новый элегантный спортивный седан Volvo S60.

Номинацию ОТКРЫТИЕ ГОДА. Лучший интерьерный дизайн-центр получил новый интерьерный дизайн-центр Casa Ricca EXPO. Casa Ricca EXPO - уникальная выставочная площадка в сфере интерьерного дизайна и комплектации мебелью премиум-класса. Салоны и выставки, арт-галереи, пространства для статусных событий и бизнес-встреч, мастер-классов и лекций, коворкинги и приватные переговорные, VIP- кинотеатр, бар и собственная парковка. На более 5000 м2 располагаются 16 флагманских салонов ведущих мебельных фабрик Европы, прямые сервис-центры производителей и поставщиков, а также более 30 шоу-румов люксовых брендов, в числе которых – Visionnaire, Gianfranco Ferr? Home, Giorgio Collection, Roberto Cavalli Home Interiors, Cipriani Homood, Malerba, Rugiano, Versace Home и другие известные мировые бренды. Награду получили соучредители центра и компании Casa Ricca Сергей Макушев и Мария Серебряная.

Номинация ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ. За многогранность и креативный потенциал была вручена концептуальному художнику Алексею Черемных (Alex Che). Одним из направлений творческой деятельности Алексея является запатентованная техника рисования зажженной сигарой – sigarart (сигарарт). С помощью сигары возможно одновременно наносить таинственный мягкий и в то же время тягучий пепел, оставляя на листе неповторимые силуэты. Выставки художника прошли в национальном музее Рима и в Париже, в Лувре. Алексей Черемных периодически проводит персональные выставки и перформансы в Москве.

Владимир Коновалов — архитектор, ландшафтный фотограф и авиационный энтузиаст из Роттердама, Нидерланды. В ранние годы проникся влиянием архитектуры на повседневную жизнь людей, а также их эмоции и настроение. Во время учебы он был выбран одним из 50 других студентов со всего мира для обучения в летней школе Архитектурной Ассоциации в Шанхае. Этот опыт привел к решению продолжить образование и получить вторую степень магистра в колыбели современной архитектуры – Нидерландах. Там он выиграл Best Integrated Design Award и сосредоточился на приобретении опыта во всемирно известных архитектурных компаниях. На сегодняшний день Владимиром реализованы проекты в России, Бельгии, Голландии, Швеции, Китае и в других странах. Владимиру Коновалову была вручена номинация в категории АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ. За высокие стандарты и профессионализм.

Как гласит википедия, слово элитный означает продукт высшего качества, полученный путём отбора лучших кого-либо, чего-либо. Все следующие номинанты, так или иначе, имеют отношение не только к этому слову, но и производят уникальные продукты и услуги.

Номинацию в категории ЭЛИТНАЯ МЕБЕЛЬ. ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ получила мебельная компания Hamiltoun, которая создаёт мебель премиум-класса. Каждый проект создается с чистого листа под индивидуальные нужды клиента и особенности помещения. Фабрика по производству дизайнерской кухонной мебели премиум класса, находится в городе Киров, а продажи и сервисное обслуживание осуществляются по всей России. Производство автоматизировано по системе нестинг, что обеспечивает абсолютную точность сборки (не более 3 мм). Награду получил Михаил Созинов, руководитель отдела мебельной компании Hamiltoun.

Студия элитный проектов HOMMZ уже более 5 лет создает уникальные многофункциональные интерьеры домов, квартир, офисов, учреждений сферы обслуживания и других жилых и коммерческих объектов. В студии работают специалисты высокого уровня, прекрасно разбирающиеся не только в эстетике дизайна, но и во всех технических тонкостях создания интерьера. Студия элитный проектов HOMMZ получила номинацию в категории ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. Лучшая студия элитных дизайн проектов, в лице Анны Гончаровой, руководителя HOMMZ.

Российская компания Bezhko родом из культурной столицы – Санкт-Петербурга. Компания разрабатывает и производит уникальные светильники - сочетание самых современных технологий и актуального дизайна. Bezhko - это отечественный бренд с продуктами премиум качества и уникальным дизайном. Все технологии запатентованы. Со светом Bezhko интерьеры приобретают особую индивидуальную эстетику. Философия команды Bezhko - синергия дизайна и инженерии! Дизайнеры компании неоднократно получали заслуженные награды на международных премиях, а уникальные светильники Bezhko украшают офисы известных компаний, рестораны и частные интерьеры. Компания получила номинацию в категории ЭЛИТНЫЙ СВЕТ. Лучший дизайн светильников премиум класса, в лице директора по развитию Сергея Зоднева.

«ARTVIVO» – отечественная студия-мастерская художественного литья из бронзы и латуни, находящаяся в Москве. Предметы декора: вазы, скульптуры, арт-объекты, лампы – выполненные «ARTVIVO», широко представлены как в России, так и за рубежом. Помимо этого, «ARTVIVO» производит обширный спектр высокохудожественной мебельной и дверной фурнитуры в самых разных стилях и направлениях интерьерного дизайна. Мастерами «ARTVIVO» создаются уникальные предметы, обогащающие и развивающие традиции русского литья из бронзы и латуни. Компания «ARTVIVO» получила номинацию в категории ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА И АКСЕССУАРЫ. Лучшая студия-мастерская, в лице генерального директора Екатерины Аксеновой-Чаленко.

«Отражение блестящих идей» – профессиональное кредо популярного интерьерного журнала ELITE Interior. Издатели журнала и редакция ориентируются на яркие дизайнерские открытия, оригинальные решения в создании мебели, отделочных материалов, оборудования и аксессуаров, интересные события и тенденции в сфере архитектуры, дизайна и искусства, находят блестящие идеи, как жемчужины рассыпанные по всему миру! В этом году журналу исполняется 15 лет! Дальше – больше! Журнал получил номинацию в категории LIFE STYLE MASS MEDIA. За преданность любимому делу и профессионализм, в лице исполнительного директора издания Михаила Киракосяна.

Татьяна Летто – основатель, ведущий художник Студии «Аромат цвета», автор книг по дизайну, новатор и блогер. Татьяна Летто - призер Российской Недели Искусств, участник художественных выставок в России, Дании, Израиле. Татьяна Летто неоднократно принимала участие в программах «Квартирный вопрос» (НТВ),«Дачный ответ» (НТВ), «Фазенда» (I канал), «Идеальный ремонт» (I канал) , «Новости культуры» (TB «РОССИЯ Культура),“С новым домом” (Россия 1). Имеет свой You-Tube канал, где размещены видео-мастер–классы по живописи, графике и барельефам. Ей вручаем премию в номинации ИННОВАЦИИ И ИСКУССТВО. За многогранную творческую реализацию.

Все мы знаем легендарного Леонардо ДаВинчи, итальянского художника, живописца, скульптора, архитектора, учёного - изобретателя, писателя, музыканта, крупнейшего представителя искусства Высокого Возрождения, который является ярким примером «универсального человека». Эта легендарная личность не просто зачаровала нашу следующую номинантку, но и задала жизненный вектор для развития и самореализации. С 16 лет, работая на производстве и в ландшафтом дизайне, эта хрупкая девушка придумала и внедрила несколько серьезных ноу-хау, разработала уникальную технологию обработки мрамора и производства любых изделий из мраморной крошки - от малых скульптурных форм до роскошных входных групп и лестниц! В номинации НОВЫЕ ИМЕНА. За целеустремленность и многогранный креативный потенциал премию получила Ева ДаВинчи.

Инновации и новые технологии находят отражение во всех сферах нашей жизни и производство предметов интерьера и картин не является исключением. Восхитительный оптический эффект работ мастерской Bezloska обеспечивает изображению видимость движения, объем и глубину цвета и не оставит никого равнодушным. Инновационными картинами можно украшать интерьеры домов и квартир, офисов, ресторанов и коммерческих объектов. Мастерская Bezloska без лоска получила номинацию в категории ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА И АКСЕССУАРЫ за инновационный подход и высокие стандарты. На импровизированную сцену была приглашена основатель мастерской Лиана Григорян.

Дизайнерский отель Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka расположен в одном из крупных деловых районов Москвы, неподалеку от театра Современник и парка Чистые пруды. Это стильный бутик-отель, спроектированный знаменитой архитектурной фирмой Jestico + Whiles. Рядом с отелем находятся модные кафе и рестораны, офисы, торговые центры и магазины. В отеле все отвечает потребностям и желаниям гостей со взыскательным вкусом: эксклюзивный дизайн интерьера и первоклассный сервис. Отель получил награду в категории ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. Лучший дизайнерский бутик-отель.

Карина Мартиросян, продюсер премии, главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU: «Мы благодарим наших участников и партнеров, и, конечно же, дорогих гостей премии - всех тех, без кого это событие просто не состоялось бы. Дизайн интерьера - динамично развивающаяся индустрия. Ежегодно появляются новые имена, инновационные технологии и компании.»

Организаторы премии выражают огромную благодарность бутик-отелю Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka за гостеприимство и ресторану MEAT & MORE, в лице генерального директора Сергея Кондрева за высокий уровень сервиса,

а также компании «Рублёвский ломбард», в лице генерального директора Никиты Шермана. Компания работает на рынке элитных украшений и предметов искусства более 10 лет. В услуги ломбарда входят залог, экспертиза, хранение и продажа ценностей и предметов искусства, подготовка изделий для участия в аукционах SOTBIES, KRISTIES, PHILLIPS, подбор по специальному заказу редких изделий для личных коллекций.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ: МЕДЭСТЕТ, ДЕОРА КОСМЕТИК, ПЕРОНИ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ БРЕНД ДУШЕГРЕЯ, КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА, ФЛОТИЛИЯ РЭДИССОН, СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ «RICH IN CAKES».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: FASHIONHOME.RU, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ НА РУБЛЕВКЕ ЛАЙВ И НА НОВОЙ РИГЕ ЛАЙФ, ПОРТАЛ LIFE IN STYLE, ЖУРНАЛЫ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, МОДА ТОПИКАЛ, ГАЗЕТУ РУБЛЕВКА ГОЛД, МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ТВ АЛЛАТРА, MMG GUIDE, TOP LUX, РАДИУС ГОРОДА и многие другие.

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ: DVSTYLE MEDIA AGENCY И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЖУРНАЛ FASHIONHOME.RU