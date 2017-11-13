Первая обложка Vogue UK Эдварда Эннинфула

Новый главный редактор британского Vogue опубликовал в своем Instagram обложку первого номера, созданного под его руководством.

Vogue UK завершает год на оптимистичной ноте и с уверенным взглядом в будущее. Эдвард Эннинфул опубликовал фото первого номера журнала, созданного под его руководством и с новой командой. Героиней декабрьской каверстори стала модель Адвоа Абоа, снимал ее фотограф Стивен Мейзел. Общее настроение обложки ностальгическое и напоминает о лучших обложках 1970-1980-х. Кроме фотосета с Абоа, под обложкой можно найти съемки с участием Виктории Бекхэм, Кристофера Бейли, Милли Бобби Браун, Мии Гот, Наоми Кэмпбелл, Кары Делевинь и других знаменитостей.