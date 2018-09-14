Первая палетка теней от марки Kenzo

Представители бренда сообщили о запуске линии средств для макияжа.

Марка Kenzo представила свой первый продукт макияжа – палетку из восьми теней для век Kenzo World. Дебютную палетку составили средства с небольшим количеством блеска: бордовый, песочный, голубой, белый, персиковый, золотисто-желтый, бронзово-коричневый и болотный. Дизайн упаковки напоминает о флаконе одноименного аромата, который бренд выпустил два года назад. Дата начала продаж пока что держится в секрете.