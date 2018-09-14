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Артем Кузелев

Первая палетка теней от марки Kenzo

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  • 14 Сентября 201815:15
Сюжеты: Kenzo, Косметика и парфюмерия

Представители бренда сообщили о запуске линии средств для макияжа.

Марка Kenzo представила свой первый продукт макияжа – палетку из восьми теней для век Kenzo World. Дебютную палетку составили средства с небольшим количеством блеска: бордовый, песочный, голубой, белый, персиковый, золотисто-желтый, бронзово-коричневый и болотный. Дизайн упаковки напоминает о флаконе одноименного аромата, который бренд выпустил два года назад. Дата начала продаж пока что держится в секрете.

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