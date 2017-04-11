Первая полноценная круизная коллекция Prada

Миучча Прада сообщила, что намерена следующий показ полностью посвятить круизной коллекции будущего года.

В своей работе итальянский дизайнер гармонично сочетает креативный дизайн и концепции коллекций с осторожным и продуманным маркетингом. Как известно, даже презентации женских межсезонных коллекций Прада объединяет с январскими мужскими шоу. Что касается круизных коллекций Prada, то они еще ни разу не показывались в традиционном полноценном формате.

Однако в этом году, следуя за примером других премиальных марок, Миучча Прада решила демонстрировать круизные коллекции вне привычного расписания. Шоу будут проходить в знаковых локациях, чтобы привлечь внимание прессы и публики. Дебютирует итальянский дом моды уже 7 мая этого года в ставшей недавно популярной Обсерватории. Это пространство занимает площадь в 800 квадратных метров и посвящено фотоискусству и видео-арту. Открылось оно полгода назад благодаря Фонду Prada в самом центре Милана в торговой галерее Виктора Эммануила II.