Вход
ADV
Интересно
Prada (210)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Первая полноценная круизная коллекция Prada

  • 145
  • 0
  • 11 Апреля 201714:35
Сюжеты: Prada

Миучча Прада сообщила, что намерена следующий показ полностью посвятить круизной коллекции будущего года.

В своей работе итальянский дизайнер гармонично сочетает креативный дизайн и концепции коллекций с осторожным и продуманным маркетингом. Как известно, даже презентации женских межсезонных коллекций Прада объединяет с январскими мужскими шоу. Что касается круизных коллекций Prada, то они еще ни разу не показывались в традиционном полноценном формате.

Однако в этом году, следуя за примером других премиальных марок, Миучча Прада решила демонстрировать круизные коллекции вне привычного расписания. Шоу будут проходить в знаковых локациях, чтобы привлечь внимание прессы и публики. Дебютирует итальянский дом моды уже 7 мая этого года в ставшей недавно популярной Обсерватории. Это пространство занимает площадь в 800 квадратных метров и посвящено фотоискусству и видео-арту. Открылось оно полгода назад благодаря Фонду Prada в самом центре Милана в торговой галерее Виктора Эммануила II.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru