Первая реклама Calvin Klein, созданная под руководством Рафа Симонса

Новый креативный директор представил свое видение классической кампании марки.
Перед показом дебютной коллекции для Calvin Klein Раф Симонс представил новую рекламную кампанию марки. Рассуждая о классическом наследии американского бренда, дизайнер задумался о творчестве двух художников: Энди Уорхола и Ричарда Принса. В новой кампании Раф подчеркивает, что нижнее белье и джинсы Calvin Klein уже давно стали частью поп-культуры и современного искусства. За создание снимков отвечал давний соратник Симонса, бельгийский фотограф Вилли Вандерперре.
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