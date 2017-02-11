Первая реклама Calvin Klein, созданная под руководством Рафа Симонса

Новый креативный директор представил свое видение классической кампании марки.

1 / 6 Первая реклама Calvin Klein от Рафа Симонса











Перед показом дебютной коллекции для Calvin Klein Раф Симонс представил новую рекламную кампанию марки. Рассуждая о классическом наследии американского бренда, дизайнер задумался о творчестве двух художников: Энди Уорхола и Ричарда Принса. В новой кампании Раф подчеркивает, что нижнее белье и джинсы Calvin Klein уже давно стали частью поп-культуры и современного искусства. За создание снимков отвечал давний соратник Симонса, бельгийский фотограф Вилли Вандерперре.