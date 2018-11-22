Первая свадебная коллекция Стеллы Маккартни

Британская марка Stella McCartney представила лукбук своей дебютной свадебной коллекции.

Вскоре после запуска мужской линии Стелла Маккартни дебютировала с полноценной свадебной коллекцией. Дизайнер опубликовала лукбук первой коллекции, в которой нашлось место и для наряда, практически идентичного свадебному платью Меган Маркл. Но главной особенностью моделей стали принципы экологичного потребления, которых Стелла придерживается во всех своих коллекциях. При этом все наряды отшиты из люксовых материалов: вискозы из шведского сырья, кутюрного кружева и шифона. Коллекцию составили 17 образов. Приобрести модели можно на официальном сайте марки Stella McCartney.