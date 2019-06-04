Первая свадебная коллекция Victoria Beckham

Виктория Бекхэм представила образы из дебютной свадебной коллекции новой линии Victoria Beckham Bridal.

Как и обещала ранее, Виктория Бекхэм запустила новую линейку Victoria Beckham Bridal. На днях дизайнер представила лукбук дебютной коллекции, выполненной в фирменном минималистском стиле Виктории. Здесь можно увидеть платья и брючные костюмы белого цвета, а также несколько моделей с яркими акцентами. Приобрести все можно на официальном сайте основной линии Бекхэм.