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Артем Кузелев

Первая свадебная коллекция Victoria Beckham

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  • 04 Июня 201919:53
Сюжеты: Beckham, Свадебная мода

Виктория Бекхэм представила образы из дебютной свадебной коллекции новой линии Victoria Beckham Bridal.

Как и обещала ранее, Виктория Бекхэм запустила новую линейку Victoria Beckham Bridal. На днях дизайнер представила лукбук дебютной коллекции, выполненной в фирменном минималистском стиле Виктории. Здесь можно увидеть платья и брючные костюмы белого цвета, а также несколько моделей с яркими акцентами. Приобрести все можно на официальном сайте основной линии Бекхэм.

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