Первая в 2020 году конференция «ModestOnline» пройдет 15 июня

На протяжении последних нескольких лет благопристойная мода развивалась ускоренными темпами. Показы в России, Англии, Франции, ОАЭ, Италии. Такие мировые авторитеты как Zara, Gucci, D&G, Max Mara, Marc Jacobs оценили атмосферу безукоризненного стиля Modest Fashion.

Что сейчас происходит с направлением? Есть ли у modest fashion перспективы? Как справляются с кризисом дизайнеры? Будут ли новые коллекции?

Впервые в истории основатели ведущих мировых недель благопристойной моды, эксперты, дизайнеры обсудят будущее Modest Fashion:

Спикеры.

Основатели и главы недель благопристойной моды:

Алиа Хан. Основатель и глава Islamic Fashion and Design Council (IFDC)

Александр Богза. В рамках «Russia. Modest Fashion week» впервые в истории моды показы состоялись на крыше небоскреба, в движущемся поезде.

Norsham Garcia «Miami Modest Fashion Week». Основатель первой и единственной недели благопристойной моды в США.

Jeny Tjahyawati Основатель и глава крупнейшей недели благопристойной моды в Индонезии - «Indonesia Modest Fashion Week».

Aisha Nancy Novakovich. «Modest Fashion Australia».

Эксперты и дизайнеры индустрии Modest Fashion:

Julia BEVZENKO. General director “All about luxe”. Russia

Carima Orra. Modest fashion influencer. Brazil

Victoria Andreyanova Top Fashion Designer. Russia.

Nora Sahraoui Modest designer. Morocco-France

Jannat Mingazova, Modest fashion influencer. Russia

Azlin Ahmad Sharharbi, COO of S&E Sdn Bhd. Malaysia

Svetlana Kuzovova. Creative Director of ASIAN SPIRIT. Russia-India

Мероприятие пройдет в формате Online дискуссии, где спикеры поделятся своим мнением на тему развития индустрии Modest Fashion и ответят на вопросы зрителей.

Трансляция состоится на официальном канале Russia.Modest Fashion Week в YouTube 15 мая в 17.00 (Московское время).

Ваши вопросы спикерам можно направить на электронную почту. GM@ModestOnline.ru или сообщением на What’s up: +7-916-944-41-75