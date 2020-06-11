Первая в 2020 году конференция «ModestOnline» пройдет 15 июня

На протяжении последних нескольких лет благопристойная мода развивалась ускоренными темпами. Показы в России, Англии, Франции, ОАЭ, Италии. Такие мировые авторитеты как Zara, Gucci, D&G, Max Mara, Marc Jacobs оценили атмосферу безукоризненного стиля Modest Fashion.
Что сейчас происходит с направлением? Есть ли у modest fashion перспективы? Как справляются с кризисом дизайнеры? Будут ли новые коллекции?
Впервые в истории основатели ведущих мировых недель благопристойной моды, эксперты, дизайнеры обсудят будущее Modest Fashion:
Спикеры.
Основатели и главы недель благопристойной моды:
- Алиа Хан. Основатель и глава Islamic Fashion and Design Council (IFDC)
- Александр Богза. В рамках «Russia. Modest Fashion week» впервые в истории моды показы состоялись на крыше небоскреба, в движущемся поезде.
- Norsham Garcia «Miami Modest Fashion Week». Основатель первой и единственной недели благопристойной моды в США.
- Jeny Tjahyawati Основатель и глава крупнейшей недели благопристойной моды в Индонезии - «Indonesia Modest Fashion Week».
- Aisha Nancy Novakovich. «Modest Fashion Australia».
Эксперты и дизайнеры индустрии Modest Fashion:
- Julia BEVZENKO. General director “All about luxe”. Russia
- Carima Orra. Modest fashion influencer. Brazil
- Victoria Andreyanova Top Fashion Designer. Russia.
- Nora Sahraoui Modest designer. Morocco-France
- Jannat Mingazova, Modest fashion influencer. Russia
- Azlin Ahmad Sharharbi, COO of S&E Sdn Bhd. Malaysia
- Svetlana Kuzovova. Creative Director of ASIAN SPIRIT. Russia-India
Мероприятие пройдет в формате Online дискуссии, где спикеры поделятся своим мнением на тему развития индустрии Modest Fashion и ответят на вопросы зрителей.
Трансляция состоится на официальном канале Russia.Modest Fashion Week в YouTube 15 мая в 17.00 (Московское время).
Ваши вопросы спикерам можно направить на электронную почту. GM@ModestOnline.ru или сообщением на What’s up: +7-916-944-41-75
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