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Пенелопа Крус (16)
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Артем Кузелев

Первое фото Пенелопы Крус в образе Донателлы Версаче

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  • 25 Мая 201723:43
Сюжеты: Пенелопа Крус, Versace

Создатели сериала об убийстве Джанни Версаче опубликовали первый промоснимок проекта.

Премьера мини-сериала American Crime Story: Versace назначена на 2018 год, однако уже сейчас вокруг проекта очень большой ажиотаж. Режиссер и продюсер Райан Мерфи решил экранизировать историю трагической гибели итальянского дизайнера и собрал великолепный каст. Как известно, в съемках заняты Эдгар Рамирес, играющий Джанни, и Рики Мартин, которому досталась роль любовника модельера. Знаменитую же сестру Версаче играет обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус. На днях создатели шоу опубликовали первый снимок актрисы в образе Донателлы.

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