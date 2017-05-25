Первое фото Пенелопы Крус в образе Донателлы Версаче

Создатели сериала об убийстве Джанни Версаче опубликовали первый промоснимок проекта.

Премьера мини-сериала American Crime Story: Versace назначена на 2018 год, однако уже сейчас вокруг проекта очень большой ажиотаж. Режиссер и продюсер Райан Мерфи решил экранизировать историю трагической гибели итальянского дизайнера и собрал великолепный каст. Как известно, в съемках заняты Эдгар Рамирес, играющий Джанни, и Рики Мартин, которому досталась роль любовника модельера. Знаменитую же сестру Версаче играет обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус. На днях создатели шоу опубликовали первый снимок актрисы в образе Донателлы.