Первое в мире инстаграм-кафе от винного бренда Canti

В декабре 2016 года итальянский винный бренд Canti запускает инстаграм-кафе с шеф-поваром Массимо Канти. Харизматичный герой будет каждую неделю делиться с подписчиками инстаграм-страницы @cantirussia видео с новыми рецептами итальянской кухни и жизни по-итальянски.

Инстаграм-кафе Canti позволит открыть итальянское кафе у себя дома и готовить яркие блюда, например, к вину и субботнему завтраку, для друзей или свидания. Каждое видео будет сопровождать рассказ шеф-повара Массимо Канти об истории, традициях, особенностях кухни и географии Италии.

Шеф-повар уверяет, что жить со вкусом вовсе не значит тратить много денег или усилий: «Я хочу на своем примере показать, что жить с шиком можно каждый день. Откройте и вы итальянское кафе Cantina у себя дома».

Первые видео инстаграм-кафе на странице @cantirussia раскроют зрителям секреты приготовления сорбета с игристым вином, классического капрезе и пасты болоньезе. В них Массимо Канти также посоветует, как отпраздновать Новый год в итальянском стиле, и ответит на вечный вопрос, почему итальянцы столько едят и не толстеют.

Активная ссылка на первое видео: https://www.instagram.com/p/BOM5Q0JBtTd/

Для справки:

Группа компаний Simple — ведущий игрок на российском рынке, один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов высококачественного вина, крепкого алкоголя и безалкогольных напитков. Компания Simple была создана в 1994 году, ее продукция представлена более чем в 80 городах — от Калининграда до Владивостока. Simple стабильно удерживает первую позицию среди импортеров тихих итальянских вин, является эксклюзивным поставщиком лучших винодельческих хозяйств Европы и Нового Света, и входит в тройку крупных импортеров и дистрибьюторов тихих вин, шампанского и саке.

Canti — итальянский бренд, основанный в 2002 году на базе семейной пьемонтской винодельни Fratelli Martini Secondo Luigi, ведущей свою историю с 1947 года. Молодое поколение семьи Мартини, Джанни и его дочь Элеонора, вдохнуло в нее новую жизнь, превратив в крупнейшее винодельческое хозяйство Италии. Сегодня это третий по величине производитель в Asti DOCG и первый в Barolo DOCG и Gavi DOCG. Благодаря внушительным объемам — более 30 млн бутылок в год — вина Canti широко представлены в более чем 50 странах, от США и Великобритании до Китая и Японии. В коллекции Canti собраны вина Пьемонта, Апулии, Сицилии и Венето.