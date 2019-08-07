Первые кадры: Актрисы в календаре Pirelli 2020

В сети опубликованы фотографии с бэкстейджа съемок нового выпуска легендарного календаря.

Издатели календаря Pirelli опубликовали небольшой репортаж со съемочной площадки сборника 2020 года. На этот раз главное темой стали шекспировские герои – Ромео и Джульетта, а значит и все фотосессии проходили в Вероне. Примерили на себя образы персонажей актрисы Индия Мур, Миа Гот, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Яра Шахиди, а также певица Розалия и художница Крис Ли. Автор снимков – знамнеитый фотограф Паоло Роверси.