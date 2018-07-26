Первые кадры: Календарь Pirelli 2019

Героями нового издания знаменитого календаря стали Александр Вэнг, Сергей Полунин, Джиджи Хадид и другие знаменитости.

1 / 7 Бэкстейдж съемок для Pirelli 2019













Ранее сообщалось, что в этом году над фотосессией для календаря Pirelli 2019 поработает Альберт Уотсон. Шотландский фотограф начал съемки в апреле, но до последнего времени не раскрывал никаких подробностей. На днях же автор более ста (!) обложек Vogue рассказал, что героями каталога на этот раз стали супермодели Джиджи Хадид и Летиция Каста, дизайнер Александр Вэнг, танцовщики Мисти Коупленд и Сергей Полунин и актриса Джулия Гарнер. Альберт Уотсон также показал своим фолловерам в Instagram несколько кадров с бэкстейджа съемок.