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Артем Кузелев

Первые кадры: Календарь Pirelli 2019

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  • 26 Июля 201822:53
Сюжеты: Pirelli

Героями нового издания знаменитого календаря стали Александр Вэнг, Сергей Полунин, Джиджи Хадид и другие знаменитости.

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  • Бэкстейдж съемок для Pirelli 2019

Ранее сообщалось, что в этом году над фотосессией для календаря Pirelli 2019 поработает Альберт Уотсон. Шотландский фотограф начал съемки в апреле, но до последнего времени не раскрывал никаких подробностей. На днях же автор более ста (!) обложек Vogue рассказал, что героями каталога на этот раз стали супермодели Джиджи Хадид и Летиция Каста, дизайнер Александр Вэнг, танцовщики Мисти Коупленд и Сергей Полунин и актриса Джулия Гарнер. Альберт Уотсон также показал своим фолловерам в Instagram несколько кадров с бэкстейджа съемок.

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