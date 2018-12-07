Первые кадры календаря Pirelli 2019

Создатели легендарного календаря опубликовали кадры из нового издания, созданные Альбертом Уотсоном.

Главными героями календаря Pirelli на будущий год стали Сергей Полунин, Летиция Каста, Джиджи Хадид, Александр Вэнг, Джулия Гарнер, Мисти Коупленд, Кельвин Ройал III и другие. По ту сторону объектива на этот раз оказался Альберт Уотсон, задачей которого было полноценно раскрыть тему 2019 года – «Сила мечты». Получилось очень красиво.

Сам фотограф рассказал о новом опыте: «Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что я был движим чистой фотографичностью и стремился исследовать внутренний мир моих героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин. Каждая из четырех женщин имеет собственную индивидуальность, четкую цель в жизни и свой образ действий. И все они устремлены в будущее. Поэтому глубинной темой являются мечты, но идея, положенная в основу всего проекта, — это повествование посредством четырех мини-фильмов».