Первые кадры кампании Saint Laurent. Весна-лето, 2017

Парижский дом моды представил несколько кадров из провокационной рекламной кампании будущего сезона.
Энтони Ваккарелло продолжает свою сексуальную революцию в доме Saint Laurent. На днях марка опубликовала три первых снимка из весенне-летней рекламной кампании, созданные все тем же Колером Шорром. Главные роли в съемке исполнили Ясмин Вижналдум, Фрея Беха Эриксен, Бинкс Уолтон и Лекси Болинг. Получилось довольно откровенно и провокационно.
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