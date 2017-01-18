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Артем Кузелев

Первые кадры кампании Saint Laurent. Весна-лето, 2017

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  • 18 Января 201708:33
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

Парижский дом моды представил несколько кадров из провокационной рекламной кампании будущего сезона.

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  • Saint Laurent. Весна-лето, 2017

Энтони Ваккарелло продолжает свою сексуальную революцию в доме Saint Laurent. На днях марка опубликовала три первых снимка из весенне-летней рекламной кампании, созданные все тем же Колером Шорром. Главные роли в съемке исполнили Ясмин Вижналдум, Фрея Беха Эриксен, Бинкс Уолтон и Лекси Болинг. Получилось довольно откровенно и провокационно.

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