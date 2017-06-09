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Артем Кузелев

Первые кадры: Оливье Рустен для Парижской оперы

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  • 09 Июня 201714:17

В сети появились первые кадры, иллюстрирующие работу парижского дизайнера для одной из самых известных в мире балетных трупп.

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  • Оливье Рустен для Парижской оперы

О том, что Оливье Рустен пробует силы в качестве художника по костюмам Парижской оперы, стало известно еще весной. Однако до последнего момента о коллаборации было известно не так много. На днях же в сети появились первые снимки, живо иллюстрирующие сотрудничество Рустена и хореографа Себастьяна Берто. На кадрах можно увидеть и фрагменты костюмов, и моменты репетиций нового спектакля, которые посещает дизайнер. Пока что похоже на то, что результат опыта превзойдет самые смелые ожидания.

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