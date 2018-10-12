Вход
ADV
Интересно
H&M (428)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Первые кадры от коллаборации Moschino x H&M

  • 72
  • 0
  • 12 Октября 201808:31
Сюжеты: H&M, Moschino, Рекламные кампании

Самая долгожданная коллаборация сезона опубликовала первые кадры рекламной кампании, созданной Стивеном Мейзелом.

В сети опубликованы два первых кадра рекламной кампании совместной коллекции марок Moschino и H&M. За создание фотосессии отвечали знаменитый фотограф Стивен Мейзел и стилист Карлин Сер де Дюдзель. Главные роли в съемке достались моделям Джиджи Хадид, Виттории Черетти, Риане Фон Ромпей, Стелле Максвелл, Имаан Хаммам, Валентине Сампайо и Лейне Блум.

В продаже коллекция появится в избранных магазинах и на официальном сайте H&M.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru