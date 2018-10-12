Первые кадры от коллаборации Moschino x H&M

Самая долгожданная коллаборация сезона опубликовала первые кадры рекламной кампании, созданной Стивеном Мейзелом.

В сети опубликованы два первых кадра рекламной кампании совместной коллекции марок Moschino и H&M. За создание фотосессии отвечали знаменитый фотограф Стивен Мейзел и стилист Карлин Сер де Дюдзель. Главные роли в съемке достались моделям Джиджи Хадид, Виттории Черетти, Риане Фон Ромпей, Стелле Максвелл, Имаан Хаммам, Валентине Сампайо и Лейне Блум.

В продаже коллекция появится в избранных магазинах и на официальном сайте H&M.