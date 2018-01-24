Первые кадры с ретроспективы Аззедина Алайя

В Париже открылась ретроспективная выставка, посвященная творчеству умершего два месяца назад дизайнера.

Через два месяца после смерти Аззедина Алайя в Париже открылась выставка, рассказывающая о творческом пути кутюрье и оставленном им наследии. На открытии экспозиции можно встретить звезд моды, кино и шоу-бизнеса. Вечером 22 января в штаб-квартире дизайнера собрались все его поклонники: от Шарлотты Рэмплинг и Кортни Лав до Кендзо Такада и Питера Марино. Сама выставка расположилась в галерее, примыкающей к студии дизайнера и его первому бутику на Рю-дела-Веррери, 18. Увидеть архивные образы Аззедина (более сорока экспонатов) можно здесь до 10 июня этого года.