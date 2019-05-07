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Артем Кузелев

Первые кадры с выставки «Кэмп: заметки о моде»

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  • 07 Мая 201918:56

Пока россияне отмечали первые майские праздники, в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма, открывший новую выставку.

В минувший укиенд в Метрополитен-музее прошел традиционный бал Института костюма Met Gala, который был приурочен к открытию выставки «Кэмп: заметки о моде». Совсем скоро в сети появятся подробные фотоотчеты о том, как выглядели многочисленные звездные гости мероприятия, а пока что можно посмотреть на экспонаты, отобранные главным куратором музея Эндрю Болтоном. Экспозицию составили и архивные образы от легендарных домов моды, и вещи из недавних коллекций. Для широкой публики выставка откроется 8 мая и будет доступна для посещения до 8 сентября.

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