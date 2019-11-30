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Артем Кузелев

Первые кадры: Вещи от коллаборации adidas и Prada

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  • 30 Ноября 201911:45
Сюжеты: Prada, Adidas

В сети опубликовано фото первых вещей из совместной коллекции итальянского дома и спортивной марки.

С 4 декабря в продаже появятся белые сумка Prada Bowling Bag for adidas и кеды Prada Superstar. Продаваться аксессуары будут в комплекте на сайтах брендов, а также в 19 избранных бутиках Prada по всему миру. Стоимость комплекта не называется, известно лишь, что коллаборация приурочена к 50-летию кедов adidas Superstar.

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