Первые кроссовки Клэр Уэйт Келлер для Givenchy

В пятницу 17 августа в продаже появится дебютная модель кроссовок, созданных новым креативным директором парижского дома.

Клэр Уайт Келлер представила новую модель кроссовок, которую создала для парижского дома Givenchy. Разрабатывая дизайн, новый креативный директор марки ориентировалась на высокие ботинки в духе милитари и трекинговые кроссовки 1990-х годов. Подошва новой модели благодаря своему внешнему виду получила название Jaw («Челюсть»).

Приобрести кроссовки можно будет уже в эту пятницу через официальный сайт марки. В продаже модель появится в четырех расцветках: черной, красной, синей и белой.