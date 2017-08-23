Первые образы: Коллаборация Ким Гордон и & Other Stories

Рок-легенда Ким Гордон придумала несколько абстрактных принтов для новой капсульной коллекции марки & Other Stories.

1 / 23 Ким Гордон для & Other Stories













































Популярная стристайл-марка представила первые образы из новой капсульной коллекции. Принты, украсившие демократичные толстовки, шелковые платки и другие вещи, придумала сама Ким Гордон, легендарная фронтвумен группы Sonic Youth! Всего при сотрудничестве с рок-звездой бренд выпустит 22 предмета, среди которых не только одежда, но и украшения. Капсула появится в интернет-магазине & Other Stories в последний день августа и будет доступна в ценовом диапазоне от 23 до 59 фунтов стерлингов. Лицом коллекции стала дочка певицы Коко Гордон Мур.