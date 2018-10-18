Первый Ethno Fashion Show Stikhia в Уфе

В Уфе состоялся необычный показ мод, главной «фишкой» которого, помимо уникальных этнических нарядов, стало музыкальное сопровождение от Национального Оркестра Народных Инструментов.

В рамках дефиле впервые в России была представлена коллекция одежды дизайнера Натальи Гайдаржи, все изделия которой отправятся на российскую Неделю моды. Ещё одной премьерой стала презентация коллекции «Coupletuystyle» Александры Хисаметдиновой. Создать уникальные этно-модели ей помогла дизайнер из Казахстана Радина Бадпенова.

«Это было волшебством, как тонко и профессионально чувствовали настроение коллекции, дефиле моделей. Было очень органично. Артисты оркестра под управлением Линара Давлетбаева большие профессионалы и сильная команда. Я очень счастлива и горжусь этим опытом!», - поделилась впечатлениями от совместной работы с оркестром организатор показа, модель и руководитель студии Stikhia Эльвира Ишмуратова.

Fashion-модель, победительница международных конкурсов красоты, участница Недели высокой моды в Москве "MoscowFashionWeek", "EstetFashionWeek", "BelarusFashionWeek" участница федеральных ток-шоу, общественный деятель, организатор региональных и федеральных показов, ведущая мастер-классов, руководитель студии "Stikhia" проект для девушек и женщин пропагандирующий естественную красоту!