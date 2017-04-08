Первый Этно Fashion показ от студии Стихия Ишмуратовой Эльвиры

В Уфе в тему весны и прославления женской красоты вплелись этнические нотки. 14 прекрасных нагрудников ручной работы были представлены в рамках выставки «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» на площадке выставочного центра ВДНХ-Экспо. В столице Башкортостана, столь богатой фольклорными традициями, подобный фэшн-показ состоялся впервые. Его представила студия «Стихия» известной сайз-модели Эльвиры Ишмуратовой. Победительницы международного конкурса красоты, участница показов Недели Высокой Моды. Актриса. Ведущая. Модель

— Год назад, когда я выступала на международных подиумах а именно на Estet Fashion Week, обратила внимание, как оригинально с этнической темой выставлялись якуты. Мне было жалко, что подобную коллекцию не представляет Башкирия. Тогда у меня впервые появилась мечта по-новому донести нашу красоту, нашу культуру до модной индустрии, — рассказывает Эльвира Ишмуратова. — Хотелось показать башкирские костюмы не в традиционном ключе — две косы, мех, как принято в танцевальных коллективах, а найти свежее, интересное решение, новую огранку.

Идея Эльвиры попала на благодатную почву и материализовалась в самый короткий срок. В Уфе она нашла соратников и поддержку, коллекция была создана в самые короткие сроки. Изящные авторские работы, вручную расшитые камнями, монетками, бисером и лаконичные платья под украшения — плод работы двух уфимских дизайнеров: Александры Хисаметдиновой (дом семейных событий «CoupleТуйStyle») и дизайнера-модельера, владелицы авторского салона-ателье Саимы Хасановой.

Дизайнеры считают, что такие украшения могут использоваться деловыми женщинами как с повседневными платьями, так и в сочетании с нарядами при походах в театры, на концерты. Изделия шьются на заказ по индивидуальным эскизам.

Моделями выступили участницы проекта «Стихия». Проект популяризирует естественную красоту и объединяет девушек и женщин разных возрастов, социальных статусов и параметров. Среди них учителя, врачи, юристы, домохозяйки. Показ также поддержали женщины-деятели культуры и искусства.

Почти для всех это был первый опыт выхода на подиум, первая фотосессия. Образы девушкам сделали мастера Школы красоты «Two stylists» Юлии Андрух, комментировал действо известный шоумен Инвир Хисаметдинов.

По окончании дефиле прямо на сцене участницам были вручены сертификаты о прохождении обучения в студии Эльвиры Ишмуратовой.

— Я не обладаю высоким ростом и модельными параметрами, — говорит одна из участниц показа. — Но этот проект позволил мне открыть для себя новые горизонты, почувствовать себя женственной и грациозной, взглянуть на себя со стороны, обрести веру в себя.

— Женская красота безгранична, этника волшебна. Башкирское направление становится отдельной темой моих проектов. Воплощение народной памяти через призму современных тенденций — это новый тренд, который обречен на успех! — говорит Эльвира Ишмуратова. — Мы достойны высоких подиумов. Думаю, что эту идею я смогу развить не только через предстоящий показ, но и привнесу в дальнейшие свои проекты. Я очень хочу коллекцию с нашими этническими мотивами представить в Москве и за рубежом.

Это уже второй национальный тематический проект, который поддерживает известная сайз-модель Эльвира Ишмуратова. Ранее, в феврале, прошла съемка «Башкирская свадебная инспирация», автором которой стал дом семейных событий «CoupleТуйStyle», где Эльвира приняла участие в качестве модели.

Организатор и концепция Ишмуратова Эльвира

Автор текста : Лейла Аралбаева

Оператор: Тимур Хызыров и Эльвира Абдуллина

фотографы: Руслан Гилимханов и Карина Шахбазова