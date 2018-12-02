Первый магазин Swarovski в Москве

Австрийская компания наконец-то открыла свой собственный магазин в российской столице.

До последнего времени бренд Swarovski был представлен на отечественном рынке только через магазины партнеров. Однако на днях первый российский бутик компании открылся в московском ТЦ «Ереван Плаза». Сейчас здесь можно приобрести украшения и другие изделия марки из коллекции сезона осень-зима 2018/19. В дальнейшем ассортимент будет пополняться.