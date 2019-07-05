Первый Московский форум красоты и здоровья посетили более 2 тысяч человек!

15 июня в Музее Моды состоялся первый Московский Форум красоты и здоровья – самое большое летнее благотворительное мероприятие фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», приуроченное к 10-летию фонда.

На открытии Форума президент фонда, Мисс Вселенная, телеведущая, директор МВЦ «Музей моды» Оксана Федорова отметила: «Московский Форум красоты и здоровья – это открытая площадка для диалога и дискуссий на темы, которые волнуют каждую женщину: как сохранить красоту и молодость, как достичь успеха в жизни, найти себя, создать семью и реализоваться как личность. В перспективе мы бы хотели, чтобы этот Форум стал постоянным мероприятием, на котором каждая женщина может получить бесплатные консультации врачей, психологов, стилистов, получить новые знания, которые помогут сделать жизнь ярче и, возможно, откроют новые перспективы!»

С приветственным словом к участникам Форума выступили ответственный секретарь Координационного Совета Национальной Родительской Ассоциации Алексей Владимирович Гусев и попечитель Фонда, актриса, основатель проекта «Добрый день» Регина Мянник. Ярким открытием Форума стало выступление юных балерин из «Мастерской балета Егора Симачева».

Одной из самых ярких сессий форума стал public talk «Красота в современном мире» с участием победительниц конкурсов красоты разных лет: Оксаны Федоровой (Мисс Россия 2001, Мисс Вселенная 2002), Полины Дибровой (Миссис Россия 2017), Веры Красовой (Вице-Мисс Вселенная 2008), Елизаветы Головановой (Мисс Россия 2012), Светланы Горевой (1 Вице-Мисс Россия 2000, Краса России-2003). Участницы поделились своими секретами красоты и молодости, а также лайфками на тему гармоничного сочетания личного успеха, карьеры и счастливой семейной жизни. Как отметила Полина Диброва, «чтобы все успеть и выглядеть прекрасно, необходимо овладеть главным навыком – умением грамотно заранее планировать свой день, и это касается всех аспектов – от меню для семьи до графика встреч и мероприятий».

Стильным завершением сессии стал модный показ с платьями от великого кутюрье Вячеслава Зайцева, модного дома Humariff, бренда Enteley, участницы конкурса «Молодой кутюрье» начинающего дизайнера Людмилы Каплан (руководитель работы Людмила Митряева). А залы Музея украсили фэшн-композиции с образами от бренда Ofera и цветочным платьем из бумаги участницы конкурса «Молодой кутюрье» - начинающего дизайнера Марии Дейнекиной.

Настоящим подарком для всех участниц стала возможность посетить бьюти-корнер от салона Cesare Ponti, изменить свой образ с помощью профессиональных советов стилистов.

Мотивационная сессия известной телеведущей, психолога и коуча Анетты Орловой «Психология успеха» вызвала особый интерес у участниц, которым в удобной форме были представлены полезные советы как грамотно ставить жизненные цели и приоритеты, находить баланс между семьей, работой и заботой о своем здоровье и красоте. Также участницам был представлен мастер-класс психотерапевта Сергея Тимофеева на тему «Основные факторы уверенного поведения».

В сессии «Женское здоровье» на вопросы участниц, поступившие через сайт Форума, развернутые ответы представили эксперты сети клиник «Медси»: главный гинеколог Лиана Аминова, заведующая отделением дерматовенерологии и медицинской косметологии Светлана Кукушкина, врача-эндокринолога Анна Кривошеева.

Все участники Форума получили в печатном и электронном виде специально разработанную Памятку «Простые ответы на сложные вопросы», составленную в сотрудничестве с научным консультантом Форума главным акушером-гинекологом РФ, д.м.н., профессором Лейлой Адамян.

В открытом режиме в течение всего дня на Форуме работал корнер «Здоровое питание»: все желающие могли продегустировать полезные молочные продукты «ЭкоНива», низкокалорийные десерты «0 калорий», а также принять участие в мастер-классе с шеф-поваром ресторана морепродуктов «Не путай берега» Сергеем Доценко, послушать лекцию психолога Ильи Суслова. В зоне медицинских консультаций вели прием детские врачи ДГКБ им. З.А. Башляевой, а также врачи-специалисты по женскому здоровью компании «Медси».

А самый верхний этаж Музея объединил детский городок с развлечениями от Той.ру, Твин Кидс, мастер-классами от арт-терапевта Элины Берсеневой и детской бьюти-зоной сети «Воображуля»; спортивную площадку с мастер-классами по танцам от студии GallaDance и журнала Starhit, известного танцора и основателя театра танца «Рандеву» Евгения Малышко и мастер-классы по дефиле от Royal Model Agency; а также лекторий с лекциями от эксперта Музея Моды Полины Ухановой, лекция на тему детского отдыха от эксперта сети курортов Alean Family Resort Collection Светланы Макаровой, а также выставкой на тему «Духи и книги» Российской Государственной детской библиотеки и мастер-классами от известных художников.

Завершился Форум детским модным показом коллекции Светланы Горевой Lana2rock kids и музыкальным концертом с участием друзей Фонда: победителя шоу «Успех на СТС» Ива Набиева, Даяна Брют, Сони Барановой, Полины Федосеевой, Павла Солдатикова, коллектива «Непоседы», и артистов лейбла Malfa – Евгении Майер, KAMI XXO и DONO!

Ведущими Форума выступили артист и шоумен Иван Чуйков, певец и музыкант Дмитрий Нестеров.

Проект Форума является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО, проводимого Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Партнеры Форума: Royal Model Agency, ДГКБ им. З.А. Башляевой, РГДБ, Ассоциация «Растим читателя», салон Cesare Ponti, «МЕДСИ», Toy.ru, Национальная родительская ассоциация, GallaDancе, Воображуля, Эконива, 0 калорий, Твин Кидс, Lana2rock kids, Водовоз.ru, ресторан «Не путай берега», цветочная лавка Florans, Humariff, Yamaguchi, Studio77, ресурсный центр «Мосволонтер», проект «Добрый день», Салаты «Белая дача», Alean Family Resort Collection, Мастерская балета Егора Симачева.

Информационные партнеры Форума: Душевная Москва, Starhit, TV BRICS, Life.Искусство жить, Московская благотворительность, Большая Москва, Радио Италии, Cetre, MediaMetrics, ПиFM, Galaxy Standart.

Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.