Первый на рынке открытый каталог свободного склада

Последние несколько лет, отвечая на посткризисный запрос ритейла, многие бренды одежды перестроили производственный цикл и бизнес-процессы для того, чтобы иметь возможность предлагать продукт со свободного склада. Новой ценностью стал доступ к подсортировке торговых точек здесь и сейчас, в противовес привычной системе предзаказов. По мнению ряда экспертов рынка, новые правила несут в себе больший потенциал для прибыльности бизнеса производителя и ритейлера, чем был раньше, не смотря на существенное перераспределения финансовой нагрузки для брендов.

Русская Ассоциация участников фешн-индустрии РАФИ с текущего сезона начала регулярно аккумулировать самые свежие предложения производителей актуальных коллекций и публиковать их на собственном сайте в свободном доступе, как для членов Ассоциации, так и для остальных участников рынка. Для российской индустрии моды данная инициатива не имеет аналогов, т.к. традиционно торговые агенты и бренды публиковали данные для оптовых заказов или в «закрытых» разделах своих интернет-площадок, или высылали их по электронной почте по запросу после процесса авторизации каждого потенциального клиента.

На официальном сайте РАФИ http://rafi.moscow теперь всегда можно найти актуальное предложение по свободному складу от ведущих производителей мужской, женской, детской одежды, а также брендов нижнего белья, пляжной моды и аксессуаров. Предложения, представленные онлайн в бесплатном свободном доступе, постоянно обновляются и дополняются.

Проект Русской Ассоциации Фешн-Индустрии РАФИ

Официальный сайт проекта: http://rafi.moscow

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