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Артем Кузелев

Первый образ: Обновленный дом моды Patou

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  • 28 Июня 201911:28

Парижский дом моды, возрождаемый сегодня конгломератом LVMH, представил первые образы из новой коллекции.

Официальный запуск возрожденного и обновленного дома Patou произойдет лишь в сентябре на парижской Неделе моды. Однако уже сейчас креативный директор марки Гийом Анри продемонстрировал несколько вещей из своей дебютной коллекции для Patou. В релизе говорится, что марка намерена сохранить свой легкий и жизнерадостный дух, что заметно даже на монохромном снимке.

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