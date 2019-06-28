Первый образ: Обновленный дом моды Patou

Парижский дом моды, возрождаемый сегодня конгломератом LVMH, представил первые образы из новой коллекции.

Официальный запуск возрожденного и обновленного дома Patou произойдет лишь в сентябре на парижской Неделе моды. Однако уже сейчас креативный директор марки Гийом Анри продемонстрировал несколько вещей из своей дебютной коллекции для Patou. В релизе говорится, что марка намерена сохранить свой легкий и жизнерадостный дух, что заметно даже на монохромном снимке.