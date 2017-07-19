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Артем Кузелев

Первый образ от коллаборации Uniqlo x J.W. Anderson

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  • 19 Июля 201718:17
Сюжеты: Uniqlo, J.W. Anderson

Британский дизайнер и японская массмаркет-марка раскрыли подробности совместной коллекции.

Еще в марте Uniqlo и Джонатан Андерсон объявили о сотрудничестве, но до настоящего момента никаких подробностей коллаборация не раскрывала. Сегодня пресс-служба японского бренда опубликовал первый образ и сообщила, что капсула будет ориентирована на сезон осень-зима 2017/18 и появится в магазинах по всему миру в конце сентября этого года. Что касается настроения коллекции, то она будет выдержана в духе британской классики и включит как трикотаж, так и верхнюю одежду из твида и шерсти.

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