Первый показ Нейтана Вестлинга

Для Prada манекенщик впервые вышел на подиум после трансгендерного перехода.

Ранее известный как модель Натали Вестлинг, Нейтан Вестлинг впервые вышел на подиум после трансгендерного перехода. Манекенщик стал участником показа новой мужской коллекции Prada. Шоу итальянского дома сезона весна-лето 2020 состоялось на прошлой неделе в Шанхае.