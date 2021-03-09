ПЕРВЫЙ РЕСЕЙЛЕР С СЕРВИСОМ ПОЛНОГО ЦИКЛА СТАРТОВАЛ В РОССИИ

В январе 2021 года стало известно о старте бета-тестирования новой фэшн ресейл платформы TheRealTop. Помимо экспертной селекции модных изделий одежды, обуви, сумок и аксессуаров премиум и люкс-сегментов, проект предлагает уникальный для русского рынка сервис – оператор сам забирает у частного продавца товар, проводит процедуру аутентификации (анти-фейк), делает фотографии и добавляет профиль в каталог сайта, ведет сделку и обеспечивает логистику до покупателя, снимая все заботы с владельца вещей.

В актуальном каталоге уже можно найти изделия первых и вторых линий топовых международных брендов, таких как Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Prada, Missoni, Christian Lacroix, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Gucci, Escada и другие. Помимо сервиса, проект отличает и принцип работы исключительно с частными продавцами – поэтому в листе предложений нельзя будет найти остатки коллекций прошлого сезона из бутиков.

TheRealTop основан финансистом и в прошлом инвест-банкиром Вениамином Липским. В числе приоритетных задач он видит эффект социального лифта, благодаря широкой доступности эксклюзивных вещей ведущих мировых домов моды, поддержку глобального тренда sustainable fashion, а также возможность предпринимательской реализации для владельцев вещей, готовых подарить им новую жизнь. Кроме того, проект рассматривается как логичная составляющая шеринг-культуры, также стремительно набирающей обороты по всей планете.

По данным ряда исследований, более 25% покупателей люкс-сегмента являются также клиентами ресейл-сервисов, в 2018-2020 годах доля потребителей младше 38 лет, готовых к покупкам в секонд-хендах, росла более чем на 10% в год, не говоря уже о массовом распространении идей разумного потребления и этичной моды среди представителей поколения Z. На протяжении 2020 года многие эксперты предрекали бум ресейла, активно обсуждая его благотворное влияние на экологию и этичное потребление, подтверждением чего является ежегодный существенный рост бизнеса уже действующих в России ресейл-операторов.