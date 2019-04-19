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Первый розничный магазин Bunny Hill в Универмаге Цветной

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  • 19 Апреля 201913:51

После 5 лет успешной работы в Интернет-пространстве проект Bunny Hill, созданный двумя подругами, открыл свой первый розничный магазин в центре столицы.  Теперь поклонники бренда смогут совершать покупки на 4 этаже модного Универмага «Цветной».

На 35 кв м пространства магазина представлены ТОПовые марки Bunny Hill: здесь и фантазийные светильники от голландских дизайнеров Mr Maria, и развивающие игрушки Magni, и аксессуары из Дании для детей и детских комнат Sebra, Liewood, Cam Cam Copenhagen. Особый интерес вызывает широчайший ассортимент игрушек скандинавского бренда Maileg, ассоциирующегося у постоянных клиентов с беззаботным и уютным детством.

Юлия Волкова и Ульяна Колесникова, основатели Bunny Hill:

«Для нас открытие розничного магазина в центре Москвы - это движение вперед и важный шаг в развитии нашего проекта. Мы постарались создать уютное и в то же время стильное пространство, где дети и их родители смогут найти что-то уникальное и необычное».

Неизменными принципами работы создатели проекта называют любовь к своему делу, стремление к инновациям и в то же время уважение к традиционным семейным ценностям.

Адрес магазина Bunny Hill: Москва, Цветной бульвар 15, стр.1, 4 этаж, телефон: +7(499)938-54-06

Официальный сайт Bunny Hill: www.bunnyhill.ru

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