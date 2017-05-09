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Артем Кузелев

Первый ряд: Гости показа Chanel. Cruise, 2018

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  • 09 Мая 201711:46
Сюжеты: Chanel, cruise 2018

На показе новой круизной коллекции парижского дома можно было встретить целые созвездия мировых знаменитостей.

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  • Гости показа Chanel. Cruise, 2018 :: Адриана Угарте

Любое шоу Chanel превращается в настоящее событие в мире моды. Показы парижского дома традиционно отличаются масштабами и количеством приглашенных. В этот раз среди декораций, имитирующих древнегреческие развалины, можно было лицом к лицу столкнуться со знаменитостями из мира моды, кино, искусства и других областей человеческой деятельности.

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