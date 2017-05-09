Первый ряд: Гости показа Chanel. Cruise, 2018

На показе новой круизной коллекции парижского дома можно было встретить целые созвездия мировых знаменитостей.
- Гости показа Chanel. Cruise, 2018 :: Адриана Угарте
- Анн Берест
- Анна Брустер
- Анна Муглалис
- Ариана Лабед
- Дениз Гамзе Эргювен
- Джеймс Райтон и Кира Найтли
- Изабель Юппер
- Ирен Ким
- Кариджа Туре
- Каролин де Мегрэ
- Кира Найтли
- Клотильда Эсме
- Лили Тайб
- Лора Смет
- Луз Санчес
- Лю Вэнь
- Лю Ши Ши
- Марина Вакт
- Педро Альмодовар
- Тао Окамото
- Тугба Сунгуроглу
- Челси Ислан
- Элли Бамбер
- Яра Шахиди
Любое шоу Chanel превращается в настоящее событие в мире моды. Показы парижского дома традиционно отличаются масштабами и количеством приглашенных. В этот раз среди декораций, имитирующих древнегреческие развалины, можно было лицом к лицу столкнуться со знаменитостями из мира моды, кино, искусства и других областей человеческой деятельности.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.