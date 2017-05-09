Первый ряд: Гости показа Chanel. Cruise, 2018

На показе новой круизной коллекции парижского дома можно было встретить целые созвездия мировых знаменитостей.

1 / 25 Гости показа Chanel. Cruise, 2018 :: Адриана Угарте

Анн Берест

Анна Брустер

Анна Муглалис

Ариана Лабед

Дениз Гамзе Эргювен

Джеймс Райтон и Кира Найтли

Изабель Юппер

Ирен Ким

Кариджа Туре

Каролин де Мегрэ

Кира Найтли

Клотильда Эсме

Лили Тайб

Лора Смет

Луз Санчес

Лю Вэнь

Лю Ши Ши

Марина Вакт

Педро Альмодовар

Тао Окамото

Тугба Сунгуроглу

Челси Ислан

Элли Бамбер

Яра Шахиди

Любое шоу Chanel превращается в настоящее событие в мире моды. Показы парижского дома традиционно отличаются масштабами и количеством приглашенных. В этот раз среди декораций, имитирующих древнегреческие развалины, можно было лицом к лицу столкнуться со знаменитостями из мира моды, кино, искусства и других областей человеческой деятельности.