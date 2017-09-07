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Артем Кузелев

Первый тизер: «Версаче: Американская история преступлений»

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  • 07 Сентября 201714:20
Сюжеты: Versace

Продюсеры телевизионного шоу опубликовали первый тизер нового сезона антологии «Американская истории преступлений», посвященного убийству Джанни Версаче.

В сети появилось короткое рекламное видео нового сезона сериала-антологии. На этот раз режиссер и продюсер Райан Мерфи рассказывает историю расследования трагической гибели дизайнера Джанни Версаче.

Роль модельера в шоу исполнил Эдгар Рамирес, роль его любовника Антонио Д’Амико досталась Рики Мартину, а Донателлу сыграла Пенелопа Крус. Ранее сообщалось, что в сестру дизайнера перевоплотиться Леди Гага, однако певице пришлось отказаться от предложения из-за занятости в другом проекте Мерфе и начавшегося гастрольного тура. Сам режиссер рассказал СМИ, что хочет поработать с Леди Гагой в дальнейшем.

Однако часть сериала, посвященная убийству Версаче, станет лишь третьим сезоном и выйдет лишь в будущем году. Второй же сезон антологии расскажет о разрушительном урагане Катрина.

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