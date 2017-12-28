24 декабря 2017 года креативное продюсерское объединение «IVENTUM GROUP» и продюсерский центр «RestoWrite» в содружестве с генеральным партнером кондитерской фабрикой «Crockett» с уcпехом провели первый в мире мистический корпоратив «Royal Magic Show», на который собрались известные экстрасенсы и представители шоу-бизнеса со всей страны. В фантастическом пространстве бара «25:45» на масштабном праздничном проекте уверенно объединились несколько ярких направлений жизни столицы: магия, музыка, мода, танцы, презентации новых медиа-проектов и, конечно же, бесценное человеческое общение.

Программу шоу открыли первая в мире DJ VED’MA, легендарные столичные уличные музыканты #MULERMANBAND, а также показ трендовой коллекции «Воины Света» от модного дома «LeGre» и дизайнера Елены Гребениченко в сопровождении модельного агентства «Grace Models School».

Каждому гостю была предоставлена уникальная возможность лицом к лицу встретиться и задать важные вопросы людям, которых наша страна считает волшебниками, а миллионы поклонников давно доказали, что и за экранами шоу эти специалисты продолжают творить чудеса.

Волшебство своего присутствия гостям «Royal Magic Show» в этот вечер подарили: Татьяна Ларина, Дария Воскобоева, Дардо Кусто, Анатолий Леденев, Екатерина Рыжикова, Намтар Энзигаль, Екатерина Борисова (Баба Катя), Мирослава Буш, Никита Платонов, Антон Арбатский, Евгений Лиманский, Иван Шабанов, Кажетта Ахметжанова, Алена Орлова, Демид Воронцов, Мирослава Коллавини, Ольга Новоселова, Валентина Сердюк, Артем Донсков и другие звезды известных теле-проектов таких, как «Битва экстрасенсов», «Экстрасенсы ведут расследование», «Человек-невидимка», «Сверхъестественный отбор», «Хрустальный шар», «Черное-белое» и «Дневник экстрасенса».

В рамках мероприятия успешно прошла презентация стратегических медиа- проектов грядущего года. Известный хиромант Антон Арбатский и ритуальный маг Евгений Лиманский представили зрителям уникальный проект «TWO FORCES» - систему семинаров по биоэнергетике и эзотерике в магическом и научном контекстах, созданных с образовательной целью. Поэтому внимательно следите за анонсами на сайте www.tfmagic.ru, чтобы видеть актуальные планы и расписание проекта!

Парапсихолог Мирослава Буш рассказала о благотворительной организации - «Ведьмы и эзотерики детям», на поддержку которой откликнулись более 1000 специалистов по всей стране. Деятельность этого сообщества направлена на помощь детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Организаторы «Royal Magic Show» - креативное продюсерское объединение «IVENTUM GROUP» и продюсерский центр «RestoWrite» пригласили гостей принять участие в новых проектах 2018 года – в Первой Интернациональной народной эзотерической премии и Весеннем «Love Magic Show»!

«Royal Magic Show» сопровождалось увлекательными фокусами от микромага Дениса Чертовского, выступлением гигантов–ходулистов от изящного театра «Aura Montem», фото-позированием голубоглазых хаски из питомника «Крылатки» и умилительными номерами мима «Хочулия», которая весь вечер угощала гостей печеньем от фабрики «Crocett» с предновогодними предсказаниями. Специально для желающих заглянуть в свое будущее и получить прогноз на 2018 год работала эксклюзивная аллея с титулованными астрологами, профессиональными тарологами и знаменитыми хиромантами.

Royal magic-market от магазинов «Ведьмино счастье» и «Macabre Sisters» предоставил отличную возможность гостям, не отвлекаясь от веселья и не толкаясь по московским пробкам, приобрести для близких и друзей неповторимые волшебные подарки.

С подарками ушли и победители лотереи «Звездная пыль» - партнеры проекта предоставили для розыгрыша очень полезные и милые призы. 24.12 гости «Royal Magic Show» выиграли: сертификат на 30-дневный запас природной воды «Архыз», меховые рюкзаки от компании «LAPIN GROUP» и магазинов укрепления семьи «Розовый кролик», магические сувениры от Екатерины Рыжиковой, авторский парфюм от компании «CIEL», холодный швейцарский кофе от компании «Caffe LATTESSO», наборы натуральной российской косметики от компании «Триумф Красоты» и авторские броши от модного дома «IVANOVA».

Программа «Royal Magic Show» состоялась на все 100% благодаря магической харизме и мастерству ведущего - шоумена и резидента ТНТ, актера Николая Цонку. Сцену праздника своими выступлениями украсили: Марина Черкунова из группы TOTAL, неповторимые акапелла-исполнители - группа «ПЯТЕRO», Саша Попов (ex. TURBO MODA), диско-группа «SAZH», репер NJOHN, звезда сериала «Пятая Стража» - Евгения Короткевич, полуфиналист российского отбора «Детского Евровидения» Юрий Агабабян, певец Александр Царев, модно-музыкальное шоу дизайнера Натальи Грайдаржи в сопровождении Владимира Брилева и Семена Фролова. А все, кому в разгар жаркой дискотеки требовалось срочное обновление, могли выпить живой горной воды от компании «Живопись творца».

По отзывам гостей и публикациям в СМИ ежегодному «ROYAL MAGIC SHOW» удалось стать первым в мире мистическим корпоративом, на котором собрались лучшие эзотерики и экстрасенсы, астрологи, журналисты, бизнесмены, политики, предприниматели, парапсихологи, звезды шоу-бизнеса, меценаты, артисты, певцы, художники и простые люди, которые выбором своих сердец и кнопкой пульта делают главное мерило медиа-успеха – рейтинги для всех важных проектов в мире. Организаторы шоу - Александр Шарутин («IVENTUM GROUP») и Александра Устименко («RestoWrite») лично благодарят за партнерскую помощь и дружеское тепло при подготовке и проведении «Royal Magic Show»:

- Этери Берсеневскую и независимый модный журнал «STYLE DELO»;

- Викторию Мирошниченко и коммуникационное агентство «BM Communication»;

- Геннадия Коршунова и «BAR 25:45»;

- информационных партнеров: журналы «Интервью», «Отдохни», «Memoriess», «FoPro»;

- Антона Арбатского и Евгения Лиманского, проект «TwoForces»;

- Ирину Котихину и Наталью Гайдаржи;

- Матвея Волка и продюсерский центр клип-танца «Single»,

- Юлию Попову и Артура Каплана за организацию работы пресс-центра;

- фотографов и видео-операторов проекта – Дмитрия Бабушкина, Анну Куприянову, Маргариту Каррентс, Алексея Зайцева, Михаила Лещева и Антона Марухина;

- Елену Гребениченко, Григория Бондарева, Евгения Башкирова, Арсения Дедова, Павла Петракова, Ольгу Баюршину, Ольгу Миронову и Этери Берсеневскую за подготовку показа «LeGre»;

- Андрея Мотороллу за установление космической связи на мероприятии в «BAR 25:45»;

- особая благодарность исполнительному директору «IVENTUMGROUP» Ольге Новоселовой.

Отдельное и большущее спасибо dreamteam «Royal Magic Show» в лице: мага дизайна, верстки и веб-поддержки Максима Зобова, мастерицы дизайна и верстки Арины Соболевой, управленческой богини Марины Алиевой и бесстрашным Евгению Хлебникову, Екатерине Козел, Самойловой Татьяне, Алене и Валентине Павел, Марте Волощук.

Миллион добрых слов в адрес всех и каждого гостя, кто почтил наш праздник своим присутствием! До встречи весной на LOVE MAGIC SHOW 2018!

Фото - Дима Бабушкин