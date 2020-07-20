1 августа в деревне Бычково (Можайский район) пройдет первый в России Alpaca Wellbeing Fest – фестиваль счастливого образа жизни. Посетителей ждут эко-ярмарка и фуд-маркет с фермерскими продуктами, BBQ Party, летний кинотеатр и десятки развлекательных зон с полезными мастер-классами. Вход на уникальный фестиваль бесплатный.
Гастрономический фестиваль пройдёт 1 августа. Именно в этот день в Перу отмечают национальный день альпаки. Эти милые животные – воплощение добра, любви, тепла и уюта, которые так необходимы миру после пандемии. Мероприятие призвано дать посетителям заряд позитива и энергии, а также познакомить их с направлением СОЖ – счастливым образом жизни.
Alpaca Wellbeing Fest связан с альпаками не только ассоциативно – он пройдёт в деревне Бычково, где планируется построить ферму «Долина Альпак». Для организации уникального пространства будут использоваться средства, вырученные за время проведения фестиваля.
Мероприятие порадует ценителей вкусной и натуральной еды – на фестивале будут организованы эко-ярмарка и фуд-маркет, где можно приобрести экологически чистые продукты, произведенные местными фермерами. На фудкорте гости смогут насладиться вкусной едой, напитками и общением с друзьями и близкими. Любители мяса оценят BBQ Party, в рамках которого посетители получат возможность отведать Асадо – блюдо из жареного мяса, распространённое в Перу и других странах Южной Америки.
Alpaca Wellbeing Fest будет проходить с 12:00 до 20:00 – на это время запланирована обширная программа. Гостей ждут интересные интерактивы и мастер-классы. Так, посетители смогут разучить базовые движения капоэйры – бразильского направления, сочетающего в себе зажигательную музыку и удивительный язык тела. Гости также смогут насладиться летним кинотеатром под открытым небом или спрятаться от солнца и отдохнуть под тентами. Семьи с детьми смогут провести время на функциональной детской площадке. А сохранить впечатления о фестивале поможет яркая фотозона в стиле национального перуанского дня альпак.
Специально для посетителей на личном автотранспорте предусмотрена удобная парковка на большое количество машиномест.
Вход на уникальный фестиваль свободный.
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