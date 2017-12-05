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Алексей Бобровский

Первый в России магазин игрушек Disney

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  • 05 Декабря 201712:02
Сюжеты: Disney

В Центральном Детском Магазине на Лубянке открылся первый в России магазин игрушек Disney.
Магазин площадью 300 квадратных метров расположился на первом этаже ЦДМ. На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин и совладелец компании Ideas4retail Евгений Бутман.  
"Компания "Галс-Девелопмент" рада приветствовать в ЦДМ на Лубянке корпорацию Disney – мирового лидера индустрии развлечений. Открытие первого в стране магазина под брендом Disney – знаковое событие для нас и наших покупателей, которые теперь смогут приобрести для своих детей уникальные для России игрушки, созданные по мотивам легендарных фильмов", – сказал президент "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.

Ассортимент насчитывает более 2 тысяч различных детских товаров,   в том числе посвящённых героям мультфильмов  Disney, «Звёздных войн» и MARVEL.

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