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Артем Кузелев

Пэт Макграт удостоена Ордена Британской империи за вклад в индустрию моды и красоты

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  • 13 Января 202111:10

Визажистку наградили накануне Нового года. Пэт Макграт оказалась в ежегодном новогоднем списке наград королевы Елизаветы II за заслуги перед индустрией моды и красоты. Кроме того, отмечен вклад Макграт в развитие разнообразия. Теперь она носит титул леди Ордена Британской империи.

«Я безмерно потрясена тем, что была удостоена такого звания в списке наград королевы 2021 года. Я искренне рада и горжусь тем, что удостоена этой чести. Одержимость моей матери красотой и модой разожгла мою страсть к этой удивительной индустрии, и я очень счастлива, что имею честь работать с некоторыми из самых выдающихся людей на протяжении всей моей карьеры», – прокомментировала новость Пэт Макграт.

Ранее, в 2013 году, визажистка получила титул члена Ордена Британской империи за заслуги перед индустрией моды и красоты.

 
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