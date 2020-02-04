Петербургская марка поддержала Всемирный фонд дикой природы

Бренд сумок и рюкзаков Arny Praht выпустил капсульную коллекцию рюкзаков в поддержку Всемирного фонда дикой природы.
Команда петербургского бренда Arny Praht выпустила коллекцию минималистичных рюкзаков из экокожи, украшенных силуэтом белого медведя с известного рекламного плаката Всемирного фонда дикой природы. С каждого проданного изделия марка отчисляет 30% выручки на проекты WWF России по сохранению редких видов.
Рюкзаки можно найти в магазинах и на сайте марки.
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