Петербургская марка поддержала Всемирный фонд дикой природы

Бренд сумок и рюкзаков Arny Praht выпустил капсульную коллекцию рюкзаков в поддержку Всемирного фонда дикой природы.

Команда петербургского бренда Arny Praht выпустила коллекцию минималистичных рюкзаков из экокожи, украшенных силуэтом белого медведя с известного рекламного плаката Всемирного фонда дикой природы. С каждого проданного изделия марка отчисляет 30% выручки на проекты WWF России по сохранению редких видов.

Рюкзаки можно найти в магазинах и на сайте марки.