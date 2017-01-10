Петербургские бренды объединились, чтобы стильно одеть старшее поколение

18 января 2017 социокультурное мероприятие «Подиум зрелой красоты», организованное порталом для старшего поколения «Баба-Деда» и Благотворительным фондом Добрый город Петербург, впервые пройдет в Петербурге. Мероприятие, в котором уже три года участвуют модели старше 50-ти лет, призвано привлечь внимание российского общества к культуре позитивного восприятия зрелого возраста.

Образы для участников создадут сразу семь брендов, среди которых есть как модные компании Северо-Запада - мужская марка одежды BTC и женские бренды POMPA, Lady Sharm, Оксфордстрит, Anastasia Kovall, арт-студия Barsukova jewellry, так и международные - Witt, один из брендов немецкого концерна Otto Group, и UNIQLO, розничная сеть японской марки в России. Организаторы сознательно объединили в Проекте такие разные бренды, чтобы продемонстрировать широкий спектр образов для любого случая жизни (вечерние, городской стиль, классический и деловой) и разных ценовых сегментов.

Особенный акцент будет сделан на мужские образы, ведь именно в Петербурге треть участников Проекта – мужчины старше 50 лет.

На этапе набора участников в Петербурге организаторы получили более 70 заявок (2,8 на место, для сравнения в Москве на мероприятие организаторам приходит 4,4 заявки на место). Петербург побил своеобразный рекорд за все время проведения Проекта - вместо плановых 25 человек количество участников Проекта выросло до 49 - в октябре прошлого года на Подиум вышло 45 моделей старшего возраста.

В перерывах во время показа перед зрителями выступят лауреаты еще одного нашумевшего петербургского проекта - международного конкурса юных чтецов «Живая классика». А спонсором вкусных и полезных перекусов для активного образа жизни в любом возрасте является международная компания Danone, эксперт в области здорового питания.

Бьюти-стилистами выступят молодые специалисты учебно-косметического центра «НЕРА», салонов красоты «МАЙ» и Академии парикмахерского искусства «МАЙ».

Организаторами и их партнерами также подготовлена насыщенная образовательная программа с мастер-классами по стилю, красоте и здоровому образу жизни, которая начнется за несколько часов до Показа.

Программа мастер-классов:

17:00 – Красота женщины элегантного возраста, салон красоты EsteTia при поддержке центра НЕРА

17:00 - Как поддерживать красоту или секреты ухода за серебряными волосами, салоны красоты МАЙ

17:00 – Образовательная программа о принципах правильного питания, Danone

18:00 - Яркий образ. Инструкция для женщин возраста «+», стилист-имиджмейкер Ирина Ергина

19:00 - Сбор и регистрация гостей

19:30 - Торжественное открытие Подиума

21:00 - Закрытие Подиума

Аккредитация СМИ: info@baba-deda.ru или +7 921 777 35 64 (возможно организовать отдельные интервью с участниками Проекта и организаторами, а также съемки репетиций).

Мероприятие пройдет по адресу: наб. Обводного канала 60, арт-пространство Ткачи, 5 этаж. Регистрация для зрителей и гостей >> https://baba-deda.timepad.ru/event/405337/