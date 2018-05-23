Петербурженка Ольга Давришова победила в конкурсе «Миссис Франция»

Ольга Давришова, известная широкой публике под псевдонимом Olla, покорила жюри и стала победительницей международного конкурса красоты «Missis France Universe». Церемония награждения состоится 8 июня в Монако.

Певица Olla, еще раз подтвердившая, что русские женщины – самые красивые в мире, родилась в Санкт-Петербурге, но вот уже несколько лет постоянно живет в Монако. Там же она реализует свою творческую карьеру: песни Ольги хорошо известны жителям Лазурного берега. Российской публике певица запомнилась недавним синглом «Монте-Карло», русскоязычный клип которого за рекордное время собрал более 300 тысяч просмотров на You Tube.

Ремикс, созданный в коллаборации с известным европейским саундпродюсером, сегодня звучит в самых модных клубах Москвы и Санкт-Петербурга, Милана и Барселоны, Лондона и Дубаи, Берлина и Рима.

Красоту россиянок не раз подтверждали самые статусные и известные конкурсы. Теперь в эту «копилку» добавлена еще одна победа. И, несмотря на то, что француженки традиционно считаются красавицами, петербурженка Ольга Давришова обошла их на пути к финалу. Счастливая жена и мать, талантливая певица теперь стала еще и первой французской «миссис». А оригинальные синглы начинающей, но, безусловно, перспективной вокалистки набирают все больше и больше поклонников. Потому что красивая музыка в исполнении красивой женщины – это гармония, которой так не хватает шоу-бизнесу. Olla дарит эту гармонию своим зрителям и слушателям.

Справка: “Миссис Франция Вселенная” - национальный этап глобального конкурса красоты “Миссис Вселенная” (Mrs Universe). Финал конкурса “Миссис Вселенная” пройдет в декабре 2018 года. Искренне желаем победы Франции и прекрасной Olla!